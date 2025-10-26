Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел встречу с президентом Бразилии - РИА Новости, 26.10.2025
11:45 26.10.2025
Трамп провел встречу с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Малайзии заявил об уверенности, что США и Бразилия заключат весьма РИА Новости, 26.10.2025
в мире
сша
бразилия
малайзия
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
в мире, сша, бразилия, малайзия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, США, Бразилия, Малайзия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Малайзии заявил об уверенности, что США и Бразилия заключат весьма хорошую сделку.
«
"Я весьма уверен, что мы сможет заключить достаточно хорошую сделку", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Лула в ответ заявил, что оптимистично настроен на расширение отношений с США.
В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряжённости в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
