Трамп провел встречу с президентом Бразилии

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Малайзии заявил об уверенности, что США и Бразилия заключат весьма хорошую сделку.

"Я весьма уверен, что мы сможет заключить достаточно хорошую сделку", - заявил Трамп на пресс-конференции.

В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряжённости в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.