В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T00:27:00+03:00
2025-10-26T00:27:00+03:00
2025-10-26T00:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
республика дагестан
В Дагестане объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов