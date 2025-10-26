Прошедших СВО бойцов можно назвать будущим ВС России, заявил генерал

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Бойцов, участвующих в спецоперации, по большому счету, можно назвать будущим Вооруженных сил России, они смогут обеспечить обороноспособность страны на долгие годы, заявил заместитель командующего группировкой войск "Восток" по военно-политической работе, генерал-лейтенант Роман Греков.