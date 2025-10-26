Рейтинг@Mail.ru
26.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 26.10.2025
Прошедших СВО бойцов можно назвать будущим ВС России, заявил генерал
Прошедших СВО бойцов можно назвать будущим ВС России, заявил генерал
Прошедших СВО бойцов можно назвать будущим ВС России, заявил генерал
Бойцов, участвующих в спецоперации, по большому счету, можно назвать будущим Вооруженных сил России, они смогут обеспечить обороноспособность страны на долгие... РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
россия
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Прошедших СВО бойцов можно назвать будущим ВС России, заявил генерал

Греков: бойцы СВО смогут обеспечить обороноспособность России на долгие годы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Бойцов, участвующих в спецоперации, по большому счету, можно назвать будущим Вооруженных сил России, они смогут обеспечить обороноспособность страны на долгие годы, заявил заместитель командующего группировкой войск "Восток" по военно-политической работе, генерал-лейтенант Роман Греков.
"По большому счету, люди, получившие уникальный боевой опыт в современных условиях - это то будущее Вооруженных сил, которое обеспечит надежную обороноспособность государства на долгие годы", - сказал Греков в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
Бойцы во время занятий - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Подходит для любых задач". Что изобрели бойцы в зоне СВО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
