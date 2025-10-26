https://ria.ru/20251026/svo-2050691081.html
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.10.2025
