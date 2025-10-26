Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, все изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни, сообщила РИА Новости доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.

"С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет", - сказала Рыкова.

Она добавила, что развитие этих заболеваний провоцируется как внешней средой, так и привычками самого человека.