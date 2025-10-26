https://ria.ru/20251026/starenie-2050638831.html
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть - РИА Новости, 26.10.2025
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, все изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни, сообщила РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T03:01:00+03:00
2025-10-26T03:01:00+03:00
2025-10-26T03:01:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763546704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb71b25a2e16f1507a93818780252489.jpg
https://ria.ru/20250525/starenie-2018928721.html
https://ria.ru/20250828/nauka-2037815506.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763546704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d44a8635e2fad4c617c242f7c4a9620a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
Доцент Рыкова: человек начинает стареть в возрасте 25 лет
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, все изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни, сообщила РИА Новости доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.
"С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет", - сказала Рыкова.
Она добавила, что развитие этих заболеваний провоцируется как внешней средой, так и привычками самого человека.
По словам Рыковой, существуют несколько известных ключевых факторов, которые формируют эту основу и напрямую влияют на качество и продолжительность жизни. Среди них - физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха, а также "гигиена сна", которая критически важна для сохранения когнитивных функций человека.