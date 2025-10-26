Рейтинг@Mail.ru
26.10.2025

Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
03:01 26.10.2025
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть - РИА Новости, 26.10.2025
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, все изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни, сообщила РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 26.10.2025
2025
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть

Доцент Рыкова: человек начинает стареть в возрасте 25 лет

Врач осматривает щитовидную железу пациентки
Врач осматривает щитовидную железу пациентки
© Depositphotos.com / DragosCondreaW
Врач осматривает щитовидную железу пациентки. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, все изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни, сообщила РИА Новости доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.
"С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет", - сказала Рыкова.
Мешки под глазами - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения
25 мая, 03:09
Она добавила, что развитие этих заболеваний провоцируется как внешней средой, так и привычками самого человека.
По словам Рыковой, существуют несколько известных ключевых факторов, которые формируют эту основу и напрямую влияют на качество и продолжительность жизни. Среди них - физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха, а также "гигиена сна", которая критически важна для сохранения когнитивных функций человека.
Нейронные клетки мозга - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Найден "химический коктейль" против старения мозга
28 августа, 09:00
 
