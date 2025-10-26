МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, сообщило Минобороны России.

Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1515 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Половина японцев тайно поддерживает Россию в конфликте с Украиной

Япония поддерживает киевский режим, следуя за США , такое мнение выразил в беседе с РИА Новости японский историк Такэюки Танака. в разговоре с РИА Новости он назвал два условия, при которых японцы перестанут поддерживать Киев . "Две вещи. Первое – победа России. И второе – независимость Японии от США. Эти две вещи", - сказал Танака.

По его словам, почти половина японцев тайно поддерживают Россию в конфликте с киевским режимом. "В Японии, хоть они этого не говорят вслух, Россию поддерживает, наверное, почти половина населения. И тех, кто считает, что позиция Украины ошибочная, тоже примерно половина. Это очень важно", - сказал Танака.

Украинцы распродают иностранную военную экипировку

Украинцы распродают на сайте объявлений нидерландскую военную экипировку, в том числе одежду, комплект подсумков и даже швейный набор, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

Словакия не будет участвовать ни в каких схемах Европейского союза, которые предлагаются для финансирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо

ВСУ использует гражданских как живой щит

Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. Он добавил, что украинским солдатам стреляют в спину, им непросто сдаваться в плен. ОН призвал обращаться с украинскими пленными в рамках российского законодательства и международного права.

Украинские формирования используют гражданское население в качестве живого щита, отметил Путин. Он подчеркнул, что противник будет пытаться деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях, в том числе с помощью действий в ближайший районах.

Как заявил глава РФПИ , спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе визита в Соединенные Штаты, Россия донесла до США информацию об окружении военных ВСУ в районах Купянска и Красноармейска

Киев имеет ракеты только на словах, а Россия в реальности

Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . По его словам, ракеты, которыми бахвалится Киев, могут быть британские, германские, итальянские и какие угодно.

РФ донесла до коллег из США информацию об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Украинский конфликт сложен

Украинский конфликт с его основными первопричинами сложен, решить его за одну ночь невозможно, сообщил Песков. По его словам, военная истерика ЕС является причиной паузы в переговорах по украинскому урегулированию. Он добавил, что искреннее желание президента США Дональда Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе вокруг Украины, вызывает только позитивные чувства, Путин об этом неоднократно говорил.

При этом представители киевского режима не хотят переговорного процесса, это следствие влияния европейцев, добавил Песков.

ЦРУ оптимистично в вопросе украинского урегулирования

ЦРУ в своих оценках увидело возможности переговоров президентов Путина и Трампа по вопросу украинского урегулирования, оценки ведомства относительно нахождения Вашингтоном общности взглядов с Москвой были оптимистичными, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Российская делегация доносит до руководства США мысль, что решение конфликта на Украине возможно только при искоренении его первопричин, сообщил глава РФПИ Дмитриев. Он отметил, что российская сторона успела донести до американских коллег информацию о воскресной встрече президента Путина с Генштабом.