ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 26.10.2025
ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной... РИА Новости, 26.10.2025
запорожская область
2025
ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 50 боевиков и 2 бронемашины в зоне действий "Днепра" за сутки