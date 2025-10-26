Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 26.10.2025 (обновлено: 12:57 26.10.2025)
ВКС ударили авиабомбой по скоплению ВСУ в Купянске
ВКС России нанесли удар авиабомбой по скоплению ВСУ в левобережной части Купянска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.10.2025
2025
Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым
Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. ВКС России нанесли удар авиабомбой по скоплению ВСУ в левобережной части Купянска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВКС России нанесли удар по расположению 116-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в Купянске. ОФАБ-250-270 (авиабомба – ред.) с УМПК с высокой точностью поразили скопления боевиков в левобережной части города", - сообщили агентству в силовых структурах.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Намечается пять котлов: что происходит на фронтах СВО
Вчера, 08:00
Там добавили, что пункт временной дислокации ВСУ находился в частном секторе Купянска.
ОФАБ-250-270 — осколочно-фугасная авиационная бомба калибром 250 килограммов и фактической массой 270 килограммов.
В воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что силы российской группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
