ВКС ударили авиабомбой по скоплению ВСУ в Купянске
ВКС ударили авиабомбой по скоплению ВСУ в Купянске - РИА Новости, 26.10.2025
ВКС ударили авиабомбой по скоплению ВСУ в Купянске
ВКС России нанесли удар авиабомбой по скоплению ВСУ в левобережной части Купянска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
2025-10-26T12:56:00+03:00
2025-10-26T12:56:00+03:00
2025-10-26T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
безопасность
россия
харьковская область
Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым
Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО
россия, харьковская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВКС ударили авиабомбой по скоплению ВСУ в Купянске
ВКС России нанесли удар авиабомбой по скоплению ВСУ в Купянске