МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки уничтожили более 240 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечино, Кузьминовка, Иванополье, Северск, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, девять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад горючего.
22 июня 2022, 17:18