Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050690662.html
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.10.2025
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки уничтожили более 240 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T12:44:00+03:00
2025-10-26T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
северск
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034085666_0:0:2517:1416_1920x0_80_0_0_9462695df6b64c8f77a4d49397db44a6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
северск
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034085666_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_91d6738f136e6973ce42209324ba5abb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, северск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Северск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 240 боевиков и танк в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки уничтожили более 240 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечино, Кузьминовка, Иванополье, Северск, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, девять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСеверскСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала