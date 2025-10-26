Путин попросил командующих группировками озвучить предложения по СВО

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил командующих группировками войск озвучить предложения по боевой работе на купянском и красноармейском направлениях в зоне СВО.
Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что силы российской группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ.
Путин заметил, что противник будет пытаться деблокироваться на купянском и красноармейском направлениях, в том числе с помощью действий в ближайший районах.
"В этой связи я к вам сюда и приехал, прибыл для того, чтобы послушать мнения прежде всего командующих группировками, как вы планируете строить в ближайшее время с учетом сложившейся ситуации боевую работу во вверенных вам подразделениях", - сказал глава государства.
Президент РФ посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии боевого соприкосновения.
