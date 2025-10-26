Рейтинг@Mail.ru
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 26.10.2025
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки, заявил Путин
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2025
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки, заявил Путин
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки на Купянском и Красноармейском направлениях, в том числе с помощью действий в ближайший районах, заявил... РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки, заявил Путин

Путин предупредил о попытках противника деблокироваться на двух направлениях

Владимир Путин посетил во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск
Владимир Путин посетил во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Кремль. Новости/Telegram
Владимир Путин посетил во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Противник будет пытаться деблокировать свои группировки на Купянском и Красноармейском направлениях, в том числе с помощью действий в ближайший районах, заявил президент России Владимир Путин
"Без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этого деблокирования", - сказал Путин, говоря о купянском и красноармейском направлениях, на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала