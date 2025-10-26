https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050665392.html
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки, заявил Путин
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2025
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки, заявил Путин
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки на Купянском и Красноармейском направлениях, в том числе с помощью действий в ближайший районах, заявил... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:45:00+03:00
2025-10-26T09:45:00+03:00
2025-10-26T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050660871_4:0:1120:628_1920x0_80_0_0_65a47e182b6c14810a916d41b07b66f1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050660871_0:0:837:628_1920x0_80_0_0_685309f886e02430a194ac0fd27d7ba1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Противник будет пытаться деблокировать свои группировки, заявил Путин
Путин предупредил о попытках противника деблокироваться на двух направлениях