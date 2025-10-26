Бывший солдат ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону РФ и вступивший в отряд имени Александра Матросова, рассказал РИА Новости, что сумел добровольно сдаться в плен благодаря переписке в Telegram-канале.

По его словам, в сентябре 2024 года их перебросили на харьковское направление.

"На передке ждал сигнала от куратора в мессенджере. Меня предупредили: направление сложное, придется потерпеть. Но я дождался. Обговорили место, время, мне скинули координаты. Сослуживцам сказал, что пошел по своим делам. Добрался, встретился с проводником и пересек "ленточку". После проверки вступил в ряды матросовцев", - рассказал "Пустовой".