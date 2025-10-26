Рейтинг@Mail.ru
Бывший солдат ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050651093.html
Бывший солдат ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен
Бывший солдат ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен - РИА Новости, 26.10.2025
Бывший солдат ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен
Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону РФ и вступивший в отряд имени Александра Матросова, рассказал РИА Новости, что сумел добровольно сдаться в плен... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T07:02:00+03:00
2025-10-26T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251025/konets-2050611626.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, telegram
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Telegram
Бывший солдат ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен

Бывший солдат ВСУ рассказал, как попал в плен благодаря переписке в Telegram

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону РФ и вступивший в отряд имени Александра Матросова, рассказал РИА Новости, что сумел добровольно сдаться в плен благодаря переписке в Telegram-канале.
"Понимал: скоро отправят на передок. И обдумывал, как перейти к русским. Нашел пару каналов в Telegram, завел знакомства", - сказал военнослужащий с позывным "Пустовой".
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Ей нужна война". На Западе сделали заявление о конце конфликта на Украине
Вчера, 19:53
По его словам, в сентябре 2024 года их перебросили на харьковское направление.
"На передке ждал сигнала от куратора в мессенджере. Меня предупредили: направление сложное, придется потерпеть. Но я дождался. Обговорили место, время, мне скинули координаты. Сослуживцам сказал, что пошел по своим делам. Добрался, встретился с проводником и пересек "ленточку". После проверки вступил в ряды матросовцев", - рассказал "Пустовой".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала