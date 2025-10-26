https://ria.ru/20251026/spetsoperatsiya-2050651093.html
Бывший солдат ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен
Бывший солдат ВСУ рассказал, как попал в плен благодаря переписке в Telegram
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону РФ и вступивший в отряд имени Александра Матросова, рассказал РИА Новости, что сумел добровольно сдаться в плен благодаря переписке в Telegram-канале.
"Понимал: скоро отправят на передок. И обдумывал, как перейти к русским. Нашел пару каналов в Telegram
, завел знакомства", - сказал военнослужащий с позывным "Пустовой".
По его словам, в сентябре 2024 года их перебросили на харьковское направление.
"На передке ждал сигнала от куратора в мессенджере. Меня предупредили: направление сложное, придется потерпеть. Но я дождался. Обговорили место, время, мне скинули координаты. Сослуживцам сказал, что пошел по своим делам. Добрался, встретился с проводником и пересек "ленточку". После проверки вступил в ряды матросовцев", - рассказал "Пустовой".