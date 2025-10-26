Артиллеристы "Центра" нанесли групповой удар по ВСУ под Красноармейском

ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли групповой удар по ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в Минобороны.
"Расчеты РСЗО "Град" гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли групповой удар по живой силе формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО", — сообщили в ведомстве.
Министерство уточнило, что непродолжительная боевая работа позволила дезориентировать подразделения ВСУ, в течение короткого времени нанести массированный удар и уничтожить передовую сеть оборонительных укреплений с живой силой противника на подступах к Красноармейску.
Этот город — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
По последним данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действия группировки "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18