Фицо отверг участие Словакии в схемах ЕС по финансированию Киева

БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Словакия не будет участвовать ни в каких схемах Европейского союза, которые предлагаются для финансирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
“Как глава правительства отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, цель которой помочь Украине справиться с войной и военными расходами”, - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье.
“Знаете, какая наша гарантия в этом случае? 1,4 миллиарда евро. Я должен подписать 1,4 миллиарда евро в качестве гарантии для Украины на их военные нужды?” - сказал словацкий премьер.
Он заявил, что готов вынести этот вопрос на обсуждение словацкого парламента.
В пятницу Фицо говорил, что Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь, но никогда не согласится выделять из своего бюджета средства для покрытия военных расходов Киева. Он заверил, что правительство Словакии под его руководством никогда не выделит Украине на такие цели "ни одного цента".
