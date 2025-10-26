Рейтинг@Mail.ru
Фицо отверг участие Словакии в схемах ЕС по финансированию Киева - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 26.10.2025 (обновлено: 12:22 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/slovakiya-2050684852.html
Фицо отверг участие Словакии в схемах ЕС по финансированию Киева
Фицо отверг участие Словакии в схемах ЕС по финансированию Киева - РИА Новости, 26.10.2025
Фицо отверг участие Словакии в схемах ЕС по финансированию Киева
Словакия не будет участвовать ни в каких схемах Европейского союза, которые предлагаются для финансирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T12:03:00+03:00
2025-10-26T12:22:00+03:00
в мире
украина
словакия
киев
роберт фицо
евросоюз
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg
https://ria.ru/20251008/energoresursy-2046919999.html
украина
словакия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:16:1435:1092_1920x0_80_0_0_1f09f604ff5ec34eae6904f3e8626a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Фицо отверг участие Словакии в схемах ЕС по финансированию Киева

Фицо: Словакия не будет участвовать ни в каких схемах ЕС по финансированию Киева

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Словакия не будет участвовать ни в каких схемах Европейского союза, которые предлагаются для финансирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«
“Как глава правительства отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, цель которой помочь Украине справиться с войной и военными расходами”, - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье.
Он отметил, что схемы предлагаются разные, среди которых предложение сложиться на это или же подписать гарантию по кредиту для Украины, который Киев, как считает Фицо, вернуть никогда не сможет.
«
“Знаете, какая наша гарантия в этом случае? 1,4 миллиарда евро. Я должен подписать 1,4 миллиарда евро в качестве гарантии для Украины на их военные нужды?” - сказал словацкий премьер.
Он заявил, что готов вынести этот вопрос на обсуждение словацкого парламента.
В пятницу Фицо говорил, что Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь, но никогда не согласится выделять из своего бюджета средства для покрытия военных расходов Киева. Он заверил, что правительство Словакии под его руководством никогда не выделит Украине на такие цели "ни одного цента".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Куда уходят наши деньги?" Возмущению европейцев нет предела
8 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияКиевРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала