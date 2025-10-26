Рейтинг@Mail.ru
Срок предварительного следствия по делу экс-замминистра ДНР продлили - РИА Новости, 26.10.2025
02:31 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/sledstvie-2050636984.html
Срок предварительного следствия по делу экс-замминистра ДНР продлили
Срок предварительного следствия по делу экс-замминистра ДНР продлили - РИА Новости, 26.10.2025
Срок предварительного следствия по делу экс-замминистра ДНР продлили
Срок предварительного следствия по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве на госконтрактах при возведении военных... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T02:31:00+03:00
2025-10-26T02:31:00+03:00
происшествия
пятигорск
происшествия, пятигорск, главное управление обустройства войск
Происшествия, Пятигорск, Главное управление обустройства войск
Срок предварительного следствия по делу экс-замминистра ДНР продлили

Следствие по делу экс-замминистра обороны ДНР Мерваезовой продлили до 23 января

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве на госконтрактах при возведении военных объектов продлен до 23 января, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлён уполномоченным должностным лицом, в установленном законом порядке до 23 января 2026 года", - говорится в материалах дела.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году была переименована АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
Мерваезова была задержана 15 июля в Пятигорске. После того, как она вернулась из туристического похода на Эльбрус, следователь пригласил ее ознакомиться с материалами по делу - раньше она была свидетелем и активно взаимодействовала со следствием. Там ее и задержали. Мерваезова остается под стражей как минимум до 15 декабря.
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По версии следствия, ущерб от этих действий составил более 4 миллиардов рублей.
При этом, по словам ее защиты, спорные контракты она не подписывала, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.
Фигурантами также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, Бывший руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.
ПроисшествияПятигорскГлавное управление обустройства войск
 
 
