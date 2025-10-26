Срок предварительного следствия по делу экс-замминистра ДНР продлили

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве на госконтрактах при возведении военных объектов продлен до 23 января, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлён уполномоченным должностным лицом, в установленном законом порядке до 23 января 2026 года", - говорится в материалах дела.

Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году была переименована АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").

Мерваезова была задержана 15 июля в Пятигорске . После того, как она вернулась из туристического похода на Эльбрус, следователь пригласил ее ознакомиться с материалами по делу - раньше она была свидетелем и активно взаимодействовала со следствием. Там ее и задержали. Мерваезова остается под стражей как минимум до 15 декабря.

Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По версии следствия, ущерб от этих действий составил более 4 миллиардов рублей.

При этом, по словам ее защиты, спорные контракты она не подписывала, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.