"Миллионеры из трущоб". Очередной секрет майя озадачил ученых
Религия
 
08:00 26.10.2025
"Миллионеры из трущоб". Очередной секрет майя озадачил ученых
"Миллионеры из трущоб". Очередной секрет майя озадачил ученых
Археологи обнаружили в Белизе ранее неизвестную деревушку майя. Поселение, затопленное почти на две тысячи лет, сохранилось идеально. Более того: выяснилось, что местные жители были сказочно богаты.
Никита Бизин
Никита Бизин
"Миллионеры из трущоб". Очередной секрет майя озадачил ученых

© iStock.com / Evgeny_KozhevnikovДревний город майя Коба
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Белизе ранее неизвестную деревушку майя. Поселение, затопленное почти на две тысячи лет, сохранилось идеально. Более того: выяснилось, что местные жители были сказочно богаты. О том, почему так получилось, — в материале РИА Новости.

Главное — выбрать место

Окрестности лагуны Пунта-Икакос в Белизе команда антрополога Хизер Маккиллоп из Университета Луизианы исследует уже три года. Не так давно флотационные приборы (часто используемые для обнаружения затопленных кораблей) зафиксировали здесь несколько странных объектов.
Оказалось, из ила торчат, как рога, шесть десятков деревянных столбов. Все они уместились на участке приблизительно 30 на 30 метров. Его назвали Чо-ок-Айин.
Детальное картографирование показало типичную планировку поселения майя. Потомки древних индейцев и сегодня возводят дома на сваях с соломенной крышей.
CC BY 4.0 / Cambridge University Press / Photo of archaeologists and wire flags marking locations of wooden posts at the Ch’ok Ayin residential household group (cropped)Археологи отмечают расположение деревянных столбов на территории зданий
Бревна в лагуне сгруппированы так, что построек получилось четыре. Первая и самая большая служила, вероятно, жилым помещением. Две другие — поменьше — скорее всего, ремесленные мастерские. Назначение последней (самой маленькой) сразу идентифицировать не удалось.
Комплекс датировали позднеклассическим периодом: приблизительно 550—800 годы нашей эры. И тут начались странности. Древесина, пролежавшая в воде полторы тысячи лет, выглядела так, будто ее обработали только вчера. Более того, ни одна из свай даже не пошатнулась, хотя обычно такие конструкции не отличаются долговечностью.
Объяснение аномалии нашлось довольно быстро. Дело в том, что деревушку обнаружили в мангровых лесах. Они произрастают в приливно-отливной зоне и защищены от сильных волн. А почва под ними необычайно богата торфом, который создает анаэробную среду, непригодную для жизни бактерий. И, как следствие, предотвращает разложение.
CC BY 4.0 / Cambridge University Press / Map of wooden posts and building outlines (cropped)Карта деревянных столбов и очертаний зданий
"Условия для сохранения идеальные. Вдоль южного побережья Белиза отложения мангрового торфа залегают на глубине до десяти метров ниже морского дна, — рассказала Хизер Маккиллоп. — Это происходит из-за повышения уровня моря и того, что известняковая платформа у здешнего побережья находится гораздо глубже, чем на севере страны".

Так делают до сих пор

Дальше — больше. Благотворный эффект торфяных залежей сохранил до наших дней еще один секрет селения Чо-ок-Айин — его благосостояние. В донных отложениях нашли множество фрагментов изделий из обсидиана, кремниевые орудия и черепки красной керамики.
Все эти материалы — безумно дорогие по тогдашним меркам. Откуда же у бедных жителей маленькой деревушки нашлись средства?
CC BY 4.0 / Cambridge University Press / Miscellaneous jars, briquetage, and ocarina (cropped)Находки в селении Чо-ок-Айин: банки, брикеты и окарина — свистковая фигурка для использования в домашних ритуалах
Как выяснилось, не такие уж они были бедные. Разгадка крылась в той самой постройке, которую ученые никак не могли идентифицировать. При более тщательном поиске в пределах фундамента обнаружили несколько разбитых глиняных сосудов и узких воронок. А на их стенках — следы соли.
В жизни древних майя это был важнейший продукт. Соль использовали в домохозяйстве как природный консервант, в торговле — как меру цены, а также в некоторых ритуалах. Для Чо-ок-Айина же, считает Хизер Маккиллоп, производство соли было не просто частью повседневного быта, а "краеугольным камнем экономики".
Все начиналось с забора морской воды. Сперва ее "обогащали" — прогоняли через те самые воронки в сосуды с приподнятым дном, где содержался соляной осадок. Затем кипятили в глиняных горшках. По мере испарения белые кристаллы оседали на стенках.
CC BY 4.0 / Cambridge University Press / Belize Red pottery (cropped)Белизская красная керамика
"Горшки затем разбивали, а готовый продукт перевозили либо как сыпучую смесь, либо в виде затвердевших брикетов, — пояснила Маккиллоп. — Подобная технология до сих пор используется в некоторых районах Белиза и Гватемалы".

Капитализм по-индейски

Открытие Чо-ок-Айин, по словам антрополога, представляет собой уникальную возможность по-новому взглянуть на повседневную жизнь майя. До сих пор в сознании многих древняя цивилизация ассоциируется с гигантскими ступенчатыми пирамидами и внушительных размеров святилищами.
А археологи лишь по описаниям из испанских хроник и устным преданиям представляли себе, как выглядели дома простых граждан. Из-за скорости разложения строительных материалов — дерева и соломы — подобные артефакты при раскопках часто называли "невидимыми".
Теперь же у специалистов есть не просто точная копия, а подлинник жилища рядового индейца.
CC BY 4.0 / Cambridge University Press / Warrie Red jars and other incised jars (cropped)Банки с надрезами
Кроме того, открытие в Пунта-Икакос показывает, насколько развитой и сложной была экономическая система майя. Маленькая деревушка на берегу лагуны, рассуждает Хизер Маккиллоп, служила важным узлом в сети торговых связей.
Причем не только внутригосударственных, но и межрегиональных. Антрополог указывает на любопытный факт: предметы роскоши, обнаруженные в поселении, — не местного происхождения. Так, красную керамику в основном производили на севере современного Белиза, а обсидиан и кремний добывали в горных районах нынешней Гватемалы.
В будущий сезон команда намерена продолжить исследования и надеется найти в сохранившемся комплексе Чо-ок-Айин что-то еще более интересное.
