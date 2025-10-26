Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/saldo-2050674659.html
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи - РИА Новости, 26.10.2025
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи
Украинский дрон трижды атаковал машину скорой помощи в Херсонской области, медики и водитель не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T10:56:00+03:00
2025-10-26T10:56:00+03:00
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050673271_0:0:964:543_1920x0_80_0_0_9b58fee2d0684d40d49738c129d69836.jpg
https://ria.ru/20251026/saldo-2050672710.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050673271_0:0:964:723_1920x0_80_0_0_6b00a1a68118b7618dfcc4e4e9f2ce89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи

Сальдо: в Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Украинский дрон трижды атаковал машину скорой помощи в Херсонской области, медики и водитель не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Збурьевке Голопристанского МО вражеский дрон произвёл три сброса на автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов в больному. К счастью, медработники и водитель не пострадали", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Машину можно восстановить, отметил он.
Ранее Сальдо сообщил, что в результате обстрела ВСУ за последние сутки в Алешках погиб человек.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Житель Алешек погиб из-за обстрела ВСУ в Херсонской области
10:40
 
В миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала