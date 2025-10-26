https://ria.ru/20251026/saldo-2050674659.html
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи - РИА Новости, 26.10.2025
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи
Украинский дрон трижды атаковал машину скорой помощи в Херсонской области, медики и водитель не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.10.2025
херсонская область
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи
Сальдо: в Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи