Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал больше заниматься развитием русского мира - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/rossiya-2050727717.html
Слуцкий призвал больше заниматься развитием русского мира
Слуцкий призвал больше заниматься развитием русского мира - РИА Новости, 26.10.2025
Слуцкий призвал больше заниматься развитием русского мира
России необходимо больше заниматься развитием русского мира и поддержкой соотечественников, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T15:42:00+03:00
2025-10-26T15:42:00+03:00
россия
франция
великобритания
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html
https://ria.ru/20251026/diplomatiya-2050671739.html
https://ria.ru/20251018/mvd-2049151386.html
россия
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, великобритания, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, в мире
Россия, Франция, Великобритания, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, В мире
Слуцкий призвал больше заниматься развитием русского мира

Слуцкий призвал РФ больше заниматься поддержкой соотечественников во всем мире

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. России необходимо больше заниматься развитием русского мира и поддержкой соотечественников, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Нам надо просто больше заниматься русским миром, соотечественниками. Мы должны качественно больше заниматься соотечественниками. Мы должны поддерживать наших во всем мире", - сказал Слуцкий журналистам на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин поручил расширять возможности изучения русского языка для иностранцев
24 января, 16:19
Он отметил, что за последние 30 лет число говорящих по-русски людей сократилось с 350 до 270 миллионов. Депутат также подчеркнул, что ни один язык за последнее столетие не исчезал с лица планеты так быстро, как русский.
"Это победа инструментов мягкой силы наших врагов. Это наше попустительство. Это наше недостаточное внимание к соотечественникам. И сегодня настало время относиться к соотечественникам качественно иначе", - сказал парламентарий.
Он предложил посмотреть на зарубежный опыт, на такие институты, как "Альянс Франсез" во Франции, British Council в Великобритании, Институт имени Гете в Германии, Институт Конфуция в Китае, Институт Сервантеса в Испании, которые поддерживают свой язык, а также поддерживают на всех континентах образование на этом языке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин отметил усилия народной дипломатии по обеспечению интересов России
10:25
Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что необходимо помнить: цементирующей основой русской цивилизации является русский язык.
"Мы каждую сессию Государственной Думы принимаем законы, поправки к действующим федеральным законам, которые облегчают для соотечественников решение их жизненно важных вопросов возвращения домой. И эту деятельность под вашим контролем будем наращивать", - заключил депутат.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В МВД назвали число заявлений об участии в госпрограмме по переселению
18 октября, 23:03
 
РоссияФранцияВеликобританияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала