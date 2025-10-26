Слуцкий призвал больше заниматься развитием русского мира

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. России необходимо больше заниматься развитием русского мира и поддержкой соотечественников, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Нам надо просто больше заниматься русским миром, соотечественниками. Мы должны качественно больше заниматься соотечественниками. Мы должны поддерживать наших во всем мире", - сказал Слуцкий журналистам на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".

Он отметил, что за последние 30 лет число говорящих по-русски людей сократилось с 350 до 270 миллионов. Депутат также подчеркнул, что ни один язык за последнее столетие не исчезал с лица планеты так быстро, как русский.

"Это победа инструментов мягкой силы наших врагов. Это наше попустительство. Это наше недостаточное внимание к соотечественникам. И сегодня настало время относиться к соотечественникам качественно иначе", - сказал парламентарий.

Он предложил посмотреть на зарубежный опыт, на такие институты, как "Альянс Франсез" во Франции , British Council в Великобритании , Институт имени Гете в Германии , Институт Конфуция в Китае , Институт Сервантеса в Испании , которые поддерживают свой язык, а также поддерживают на всех континентах образование на этом языке.

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что необходимо помнить: цементирующей основой русской цивилизации является русский язык.

"Мы каждую сессию Государственной Думы принимаем законы, поправки к действующим федеральным законам, которые облегчают для соотечественников решение их жизненно важных вопросов возвращения домой. И эту деятельность под вашим контролем будем наращивать", - заключил депутат.