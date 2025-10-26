https://ria.ru/20251026/rossija-2050736379.html
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 26.10.2025
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска
Россия донесла до США информацию об окружении военных ВСУ в районах Купянска и Красноармейска, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:33:00+03:00
2025-10-26T16:33:00+03:00
2025-10-26T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
красноармейск
кирилл дмитриев
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20251026/dmitriev-2050734972.html
россия
сша
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, красноармейск, кирилл дмитриев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Красноармейск, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Российский фонд прямых инвестиций
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска
Дмитриев: РФ сообщила США об окружении ВСУ в районах Купянска и Красноармейска