26.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 26.10.2025
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия донесла до США информацию об окружении военных ВСУ в районах Купянска и Красноармейска, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе визита в Соединенные Штаты.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в зоне СВО. По словам Пескова, было отмечено, что на купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тысяч военных ВСУ.
"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысяч - в районе Красноармейска", - сказал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях "Буревестника"
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКрасноармейскКирилл ДмитриевВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
