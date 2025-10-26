Россия доносит до США информацию о состоянии ее экономики, заявил Дмитриев

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская экономика находится в хорошем состоянии, Россия доносит это до США, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры с представителями США.