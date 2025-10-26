Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет мирного урегулирования на Украине, заявил Дмитриев - РИА Новости, 26.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 26.10.2025
Россия хочет мирного урегулирования на Украине, заявил Дмитриев
Россия хочет мирного урегулирования на Украине, заявил Дмитриев

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, видеообращение по итогам переговоров России и США опубликовано в его Telegram-канале.
"Мы настроены на конструктивный диалог. И на четкое донесение позиций России по многим пунктам: да, Россия хочет мирного решения", - сказал Дмитриев.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев
