Рейтинг@Mail.ru
Россия настроена на конструктивный диалог, заявил глава РФПИ Дмитриев - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 26.10.2025 (обновлено: 16:21 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/rossija-2050734808.html
Россия настроена на конструктивный диалог, заявил глава РФПИ Дмитриев
Россия настроена на конструктивный диалог, заявил глава РФПИ Дмитриев - РИА Новости, 26.10.2025
Россия настроена на конструктивный диалог, заявил глава РФПИ Дмитриев
Россия настроена на конструктивный диалог, сказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:20:00+03:00
2025-10-26T16:21:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
https://ria.ru/20251026/dialog-2050732318.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия настроена на конструктивный диалог, заявил глава РФПИ Дмитриев

Дмитриев: Россия настроена на чёткое донесение своих позиций по многим пунктам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия настроена на конструктивный диалог, сказал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе визита в США.
"Все наши дискуссии проводятся в очень серьезном тоне... Мы настроены на конструктивный диалог и на четкое донесение позиций России по многим пунктам", - сказал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Дмитриев заявил о попытках сорвать диалог России и США путем дезинформации
16:06
 
РоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала