Россия всегда открыта для честного партнерства, заявил Лавров

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства со странами, которые руководствуются своими нацинтересами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Всегда останемся открыты для честного, равноправного партнерства со всеми, кто, как и мы, руководствуется собственными национальными интересами и выстраивает межгосударственное сотрудничество на принципах Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Международного форума сотрудничества.
Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что для нашей страны нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. "Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированном международном сотрудничестве", - подчеркнул министр.
«
"Сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, межчеловеческий обмен, диалог между деятелями науки, культуры, спорта приобретает особое значение в плане оздоровления обстановки", - заключил Лавров.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
