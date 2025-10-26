Россия всегда открыта для честного партнерства, заявил Лавров

«

"Всегда останемся открыты для честного, равноправного партнерства со всеми, кто, как и мы, руководствуется собственными национальными интересами и выстраивает межгосударственное сотрудничество на принципах Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Международного форума сотрудничества.