Рейтинг@Mail.ru
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 26.10.2025 (обновлено: 17:56 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/rosaviatsii-2050739844.html
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж - РИА Новости, 26.10.2025
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж
Россиянам до 14 лет для покупки авиабилетов на рейсы с 20 января 2026 года в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт, сообщила... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:05:00+03:00
2025-10-26T17:56:00+03:00
россия
абхазия
белоруссия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048221067.html
россия
абхазия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, белоруссия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Абхазия, Белоруссия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж

Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов в Абхазию и Белоруссию

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россиянам до 14 лет для покупки авиабилетов на рейсы с 20 января 2026 года в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт, сообщила Росавиация.
«

"С 20 января 2026 года для выезда из России несовершеннолетним в возрасте до 14 лет потребуется загранпаспорт. Свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность гражданина России при выезде за границу России. Для покупки авиабилетов в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию ребенку понадобится загранпаспорт (сейчас для перелетов в эти страны детям до 14 лет достаточно предъявить свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве)", — отметили там.

Дети, которые выехали из России по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться домой по этому же документу.
"Обращаем внимание, что с 20 января 2026 года российские консульства в указанных странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен свидетельства о рождении — в случаях, если документ потерян, испорчен или ребенку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом", — добавили в сообщении.
О необходимости с 20 января 2026 года российским детям младше 14 лет загранпаспорта для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию сообщали в октябре текущего года в миграционной службе МВД. Отмечалось, что это правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Росавиация ведет активные переговоры с авиавластями ряда стран
14 октября, 16:50
 
РоссияАбхазияБелоруссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала