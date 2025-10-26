https://ria.ru/20251026/rosaviatsii-2050739844.html
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж - РИА Новости, 26.10.2025
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж
Россиянам до 14 лет для покупки авиабилетов на рейсы с 20 января 2026 года в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт, сообщила... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:05:00+03:00
2025-10-26T17:05:00+03:00
2025-10-26T17:56:00+03:00
россия
абхазия
белоруссия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048221067.html
россия
абхазия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, белоруссия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Абхазия, Белоруссия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов за рубеж
Россиянам до 14 лет потребуется загранпаспорт для полетов в Абхазию и Белоруссию
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россиянам до 14 лет для покупки авиабилетов на рейсы с 20 января 2026 года в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт, сообщила Росавиация.
«
"С 20 января 2026 года для выезда из России несовершеннолетним в возрасте до 14 лет потребуется загранпаспорт. Свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность гражданина России при выезде за границу России. Для покупки авиабилетов в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию ребенку понадобится загранпаспорт (сейчас для перелетов в эти страны детям до 14 лет достаточно предъявить свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве)", — отметили там.
Дети, которые выехали из России по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться домой по этому же документу.
"Обращаем внимание, что с 20 января 2026 года российские консульства в указанных странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен свидетельства о рождении — в случаях, если документ потерян, испорчен или ребенку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом", — добавили в сообщении.
О необходимости с 20 января 2026 года российским детям младше 14 лет загранпаспорта для поездок в Абхазию
, Белоруссию, Южную Осетию
, Казахстан и Киргизию
сообщали в октябре текущего года в миграционной службе МВД. Отмечалось, что это правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.