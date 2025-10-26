https://ria.ru/20251026/pvo-2050749018.html
Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:47:00+03:00
2025-10-26T17:47:00+03:00
2025-10-26T17:54:00+03:00
москва
сергей собянин
происшествия
москва
Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
