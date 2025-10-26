Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 26.10.2025 (обновлено: 09:06 26.10.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника
Вороженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника над Россией

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вороженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали:
  • 30 БПЛА — в Брянской области;
  • 26 — в Тульской;
  • семь — над Черным морем;
  • по четыре — над Азовским морем, в Краснодарском крае и Рязанской области;
  • три — в Ростовской области;
  • два — в Московском регионе, включая дрон, летевший на столицу;
  • по одному — в Курской и Липецкой областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
