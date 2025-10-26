https://ria.ru/20251026/pvo-2050646949.html
Силы ПВО сбили один беспилотник, летевший на Москву
ПВО поразила дрон, направлявшийся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере MAX. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
безопасность
