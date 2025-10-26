Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили слова Путина об ответе на попытки ударов вглубь России
12:48 26.10.2025 (обновлено: 12:49 26.10.2025)
В Кремле объяснили слова Путина об ответе на попытки ударов вглубь России
В Кремле объяснили слова Путина об ответе на попытки ударов вглубь России
В словах президента РФ Владимира Путина про "ошеломляющий" ответ на попытки ударов вглубь России все предельно ясно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.10.2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
безопасность
россия
россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, Безопасность
В Кремле объяснили слова Путина об ответе на попытки ударов вглубь России

Песков: в словах Путина об ответе на попытки ударов вглубь РФ все предельно ясно

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В словах президента РФ Владимира Путина про "ошеломляющий" ответ на попытки ударов вглубь России все предельно ясно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ошеломляющий ответ. Здесь, по-моему, все предельно ясно", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, что подразумевается под соответствующими словами президента.
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел ЗарубинБезопасность
 
 
