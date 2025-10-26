https://ria.ru/20251026/putin-2050691477.html
В Кремле объяснили слова Путина об ответе на попытки ударов вглубь России
В словах президента РФ Владимира Путина про "ошеломляющий" ответ на попытки ударов вглубь России все предельно ясно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.10.2025
