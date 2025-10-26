Рейтинг@Mail.ru
Итальянская промышленность рухнула за три года правления Мелони
07:06 26.10.2025 (обновлено: 08:44 26.10.2025)
Итальянская промышленность рухнула за три года правления Мелони
За время правления премьера Италии Джорджи Мелони производство в стране рухнуло на семь процентов, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств РИА Новости, 26.10.2025
джорджа мелони, италия, в мире, экономика, промышленность
Джорджа Мелони, Италия, В мире, Экономика, Промышленность

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. За время правления премьера Италии Джорджи Мелони производство в стране рухнуло на семь процентов, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы.

Политик возглавила правительство в октябре 2022 года и стала первой в истории страны женщиной на этом посту. Она обещала укрепить промышленность и обеспечить продовольственный суверенитет. Мелони также призывала реализовать стратегию Made in Italy для продвижения итальянской продукции на мировых рынках.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ узнали о давлении Трампа и Рютте на премьера Италии
24 октября, 10:30
За три квартала до ее прихода к власти ВВП Италии рос на 4,6 процента в среднем за квартал. Затем темпы замедлились до более скромных одного-трех процентов, а потом и вовсе упали ниже одного. Последние девять кварталов экономика растет в среднем на уровне 0,5 процента.
Настолько затяжного периода слабого экономического роста у Италии не было последние 25 лет, хотя во время долгового кризиса в еврозоне ВВП страны с третьего квартала 2011 года по третий квартал 2015 года то рос темпами до одного процента, то показывал спад.
Объявление о продаже термоносков из военной помощи Италии на украинских сайтах объявлений - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии
Вчера, 04:19
Замедление связано в том числе и с сокращением промышленного производства в стране. Вклад этого сектора в экономику Италии также начал сокращаться при нынешнем премьер-министре, хотя до этого показывал устойчивый рост с 2014 по 2022 год (за исключением пандемийного 2020-го).
При Мелони промышленность потеряла 1,6 процентного пункта в экономике — по итогам 2024 года доля снизилась с 23,3 до 21,7 процента по итогам 2022-го.
Сотрудники парижской полиции во время акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Потери будут считать в миллионах". Европе озвучили страшный прогноз
8 сентября, 08:00
 
Джорджа МелониИталияВ миреЭкономикаПромышленность
 
 
