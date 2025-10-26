Итальянская промышленность рухнула за три года правления Мелони

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. За время правления премьера Италии Джорджи Мелони производство в стране рухнуло на семь процентов, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы.

Политик возглавила правительство в октябре 2022 года и стала первой в истории страны женщиной на этом посту. Она обещала укрепить промышленность и обеспечить продовольственный суверенитет. Мелони также призывала реализовать стратегию Made in Italy для продвижения итальянской продукции на мировых рынках.

За три квартала до ее прихода к власти ВВП Италии рос на 4,6 процента в среднем за квартал. Затем темпы замедлились до более скромных одного-трех процентов, а потом и вовсе упали ниже одного. Последние девять кварталов экономика растет в среднем на уровне 0,5 процента.

Настолько затяжного периода слабого экономического роста у Италии не было последние 25 лет, хотя во время долгового кризиса в еврозоне ВВП страны с третьего квартала 2011 года по третий квартал 2015 года то рос темпами до одного процента, то показывал спад.

Замедление связано в том числе и с сокращением промышленного производства в стране. Вклад этого сектора в экономику Италии также начал сокращаться при нынешнем премьер-министре, хотя до этого показывал устойчивый рост с 2014 по 2022 год (за исключением пандемийного 2020-го).