Песков не исключил, что США подготовили три варианта санкций против России
Песков не исключил, что США подготовили три варианта санкций против России - РИА Новости, 26.10.2025
Песков не исключил, что США подготовили три варианта санкций против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что США подготовили три варианта санкций против РФ и американский лидер Дональд Трамп выбрал... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:03:00+03:00
2025-10-26T14:03:00+03:00
2025-10-26T14:03:00+03:00
Песков не исключил, что США подготовили три варианта санкций против России
Песков: Трамп мог выбрать средний вариант санкций из трех подготовленных в США
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что США подготовили три варианта санкций против РФ и американский лидер Дональд Трамп выбрал средний из них.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трампу
представили три варианта санкций против России
, из которых он выбрал средний по жесткости.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков
согласился с предположением о нескольких подготовленных вариантах пакетов санкций.
"Я, кстати, не исключаю, что та публикация, которая была в одной из газет американских о том, что, дескать, Трамп выбирал из трех видов санкций и выбрал средний, это вполне может соответствовать действительности", - сказал Песков.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть
", "Лукойл
" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, новые санкцииминфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.