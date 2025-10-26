Песков не исключил, что США подготовили три варианта санкций против России

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что США подготовили три варианта санкций против РФ и американский лидер Дональд Трамп выбрал средний из них.

"Я, кстати, не исключаю, что та публикация, которая была в одной из газет американских о том, что, дескать, Трамп выбирал из трех видов санкций и выбрал средний, это вполне может соответствовать действительности", - сказал Песков.