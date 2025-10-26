Рейтинг@Mail.ru
Санкции США навредили перспективам реанимации отношений, заявил Песков - РИА Новости, 26.10.2025
13:55 26.10.2025
Санкции США навредили перспективам реанимации отношений, заявил Песков
Санкции Вашингтона нанесли вред перспективам реанимации отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
дмитрий песков
россия
вашингтон (штат)
сша
Новости
ru-RU
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Дмитрий Песков
Песков: санкции Вашингтона нанесли вред перспективам реанимации отношений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Санкции Вашингтона нанесли вред перспективам реанимации отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, действия, которые были предприняты на этой неделе, стали недружественным шагом. Они действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о санкциях США в отношении РФ.
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАДмитрий Песков
 
 
