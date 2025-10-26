Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, кто сможет вдвое увеличить важную часть пенсии - РИА Новости, 26.10.2025
03:15 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/pensiya-2050631218.html
Юрист рассказала, кто сможет вдвое увеличить важную часть пенсии
Размер пенсии зависит от страховой и фиксированной части, которые можно увеличить при наличии особых условий, рассказала агентству "Прайм" юрист ЕЮС Екатерина... РИА Новости, 26.10.2025
Юрист рассказала, кто сможет вдвое увеличить важную часть пенсии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Размер пенсии зависит от страховой и фиксированной части, которые можно увеличить при наличии особых условий, рассказала агентству "Прайм" юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
В первую очередь, это касается граждан, живших по состоянию на 1 января 2002 года в районах Крайнего Севера и приравненных местностях. Для них при расчете выплаты применяется повышенный коэффициент средней зарплаты к средней зарплате по стране. Вместо максимальных для всех 1,2 это 1,4-1,9 в зависимости от региона проживания.
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года
24 октября, 03:18
24 октября, 03:18
Кроме того, возможно увеличение фиксированной части пенсии. Она одинаковая для всех, и в этом году составляет 8 907,70 рублей. Однако при расчете северного стажа она увеличивается на 50% или 30% в зависимости от того, работал человек на Крайнем Севере или в приравненных местностях.
"Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения", — разъясняет Ноженко.
Повышение фиксированной части пенсии на 25% касается и тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При выезде из сельской местности это право сохраняется, добавила она.
Эксперт объяснила, сколько можно выиграть, отложив выход на пенсию
2 сентября, 03:15
2 сентября, 03:15
 
