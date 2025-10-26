https://ria.ru/20251026/pensiya-2050631218.html
Юрист рассказала, кто сможет вдвое увеличить важную часть пенсии
общество
екатерина ноженко
россия
пенсии
север
общество, екатерина ноженко, россия, пенсии, север
Юрист рассказала, кто сможет вдвое увеличить важную часть пенсии
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Размер пенсии зависит от страховой и фиксированной части, которые можно увеличить при наличии особых условий, рассказала агентству "Прайм
" юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
В первую очередь, это касается граждан, живших по состоянию на 1 января 2002 года в районах Крайнего Севера и приравненных местностях. Для них при расчете выплаты применяется повышенный коэффициент средней зарплаты к средней зарплате по стране. Вместо максимальных для всех 1,2 это 1,4-1,9 в зависимости от региона проживания.
Кроме того, возможно увеличение фиксированной части пенсии. Она одинаковая для всех, и в этом году составляет 8 907,70 рублей. Однако при расчете северного стажа она увеличивается на 50% или 30% в зависимости от того, работал человек на Крайнем Севере или в приравненных местностях.
"Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения", — разъясняет Ноженко
.
Повышение фиксированной части пенсии на 25% касается и тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При выезде из сельской местности это право сохраняется, добавила она.