Патриарх Кирилл: с Богом бороться невозможно
Религия
 
15:42 26.10.2025
Патриарх Кирилл: с Богом бороться невозможно
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что с Богом бороться невозможно, а тех, кто это делает, он считает неудачниками. РИА Новости, 26.10.2025
Патриарх Кирилл: с Богом бороться невозможно

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что с Богом бороться невозможно, а тех, кто это делает, он считает неудачниками.
"С Богом невозможно бороться. А те, кто борется с Богом всегда являются неудачниками. Их Господь побеждает, может быть, не сразу, не мгновенно, чтобы не создавать иллюзии некоего фокуса, а постепенно, чтобы быть невидимой. Рука Божия действует. Но действует так, что каждый, изучая историю и внимательно взирая на окружающую нас жизнь, может сказать: "Господи, Ты есть Бог", - рассказал патриарх Кирилл в праздник Иверской иконы Божией Матери во время проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря Москвы.
Патриарх Кирилл рассказал, что человеку дает вера в Бога
Патриарх Кирилл рассказал, что человеку дает вера в Бога
18 сентября, 21:00
По его словам, пребывание верующих в Церкви - это в первую очередь участие в Божественной литургии и причащение к Святым Христовым Тайнам.
"Это свидетельство о вере нашей. Она должна сопровождаться с изменениями нашей жизни, потому что, если мы будем свидетельствовать о православии, его красоте, его значимости, его историческом значении в духовном, культурном плане, но сами не будем носителями всего того, что дает Церковь, то, конечно, и слово наше будет слабым. Обращаю эти слова в первую очередь к духовенству, не только к монашествующим. Каждый православный человек жизнью своей, словом и делом должен свидетельствовать о Божьей правде, о силе Божьей человеческой немощи", - отметил патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие
Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие
6 января, 15:27
 
