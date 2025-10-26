Патриарх Кирилл: с Богом бороться невозможно

"Это свидетельство о вере нашей. Она должна сопровождаться с изменениями нашей жизни, потому что, если мы будем свидетельствовать о православии, его красоте, его значимости, его историческом значении в духовном, культурном плане, но сами не будем носителями всего того, что дает Церковь, то, конечно, и слово наше будет слабым. Обращаю эти слова в первую очередь к духовенству, не только к монашествующим. Каждый православный человек жизнью своей, словом и делом должен свидетельствовать о Божьей правде, о силе Божьей человеческой немощи", - отметил патриарх Кирилл.