Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: ЖК на 194 квартиры строят по реновации в районе Лефортово - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/ovchinskiy-2050614341.html
Овчинский: ЖК на 194 квартиры строят по реновации в районе Лефортово
Овчинский: ЖК на 194 квартиры строят по реновации в районе Лефортово - РИА Новости, 26.10.2025
Овчинский: ЖК на 194 квартиры строят по реновации в районе Лефортово
Жилой комплекс на 194 квартиры строят для участников программы реновации на юго-востоке столицы в районе Лефортово, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:05:00+03:00
2025-10-26T09:05:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
https://ria.ru/20251024/ovchinskiy-2050166670.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:404:2048:1940_1920x0_80_0_0_b3663a226e7ba70a4cbc03d82d989b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: ЖК на 194 квартиры строят по реновации в районе Лефортово

Овчинский: на юго-востоке Москвы возводят по реновации дом на 194 квартиры

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Жилой комплекс на 194 квартиры строят для участников программы реновации на юго-востоке столицы в районе Лефортово, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Многоэтажка суммарной площадью более 19 тысяч квадратных метров возводится на месте снесенного дома по адресу улица Шепелюгинская, 14. Жилая площадь новостройки превысит 12,6 тысячи "квадратов". Строительные работы на объекте стартовали в июне этого года. Как было замечено, район выделяют транспортная доступность и развитая социальная инфраструктура: поблизости находятся несколько станций метрополитена и МЦД, в шаговой близости школы и детские сады, ТЦ.
"В районе Лефортово возводят двухсекционный дом переменной этажности. Он рассчитан на 194 квартиры с готовой улучшенной отделкой, три из них предназначены для маломобильных граждан. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, зону для отдыха. Сейчас на объекте завершены монолитные работы на одной секции и ведется возведение монолитных конструкций надземных этажей – на другой", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
По словам главы департамента, в доме предусмотрят вентилируемый фасад, который не только гарантирует высокий уровень энергоэффективности, но и значительно продлит срок службы здания, защищая его от конденсата. Кроме того, в новостройке создадут безбарьерную среду, убрав лестницы и пороги при входе в дом и установив широкие лифты, пригодные для маломобильных жильцов. Двор нового ЖК порадует комплексным благоустройством и озеленением.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что свыше 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах. Это значит, что новые квартиры получат в 1,5 раза больше горожан, чем за три предшествующих года. В проекте бюджета на 2026–2028 годы на реализацию программы выделено более 1,4 триллиона рублей.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Овчинский: на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона
24 октября, 09:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала