Овчинский: ЖК на 194 квартиры строят по реновации в районе Лефортово

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Жилой комплекс на 194 квартиры строят для участников программы реновации на юго-востоке столицы в районе Лефортово, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Многоэтажка суммарной площадью более 19 тысяч квадратных метров возводится на месте снесенного дома по адресу улица Шепелюгинская, 14. Жилая площадь новостройки превысит 12,6 тысячи "квадратов". Строительные работы на объекте стартовали в июне этого года. Как было замечено, район выделяют транспортная доступность и развитая социальная инфраструктура: поблизости находятся несколько станций метрополитена и МЦД, в шаговой близости школы и детские сады, ТЦ.

"В районе Лефортово возводят двухсекционный дом переменной этажности. Он рассчитан на 194 квартиры с готовой улучшенной отделкой, три из них предназначены для маломобильных граждан. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, зону для отдыха. Сейчас на объекте завершены монолитные работы на одной секции и ведется возведение монолитных конструкций надземных этажей – на другой", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

По словам главы департамента, в доме предусмотрят вентилируемый фасад, который не только гарантирует высокий уровень энергоэффективности, но и значительно продлит срок службы здания, защищая его от конденсата. Кроме того, в новостройке создадут безбарьерную среду, убрав лестницы и пороги при входе в дом и установив широкие лифты, пригодные для маломобильных жильцов. Двор нового ЖК порадует комплексным благоустройством и озеленением.