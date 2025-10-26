Рейтинг@Mail.ru
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/ograblenie-2050718252.html
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2025
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ
Ограбление парижского музея Лувра стало вишенкой на торте накопившихся проблем президента Франции Эммануэля Макрона, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:37:00+03:00
2025-10-26T14:37:00+03:00
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028944334_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_6d1c1b327ff201ce22370f9e716f426a.jpg
https://ria.ru/20251026/luvr-2050692214.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028944334_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_c47754304f65b71d98f8ee7d5d09be1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ

NYT: ограбление Лувра стало вишенкой на торте накопившихся проблем Макрона

© AP Photo / Pool Photo/Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Pool Photo/Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ограбление парижского музея Лувра стало вишенкой на торте накопившихся проблем президента Франции Эммануэля Макрона, пишет американская газета New York Times.
"Ограбление подчеркнуло его тяжелое положение. Оно стало вишенкой на торте его (Макрона - ред.) накопившихся проблем", - говорится в публикации.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ
12:54
 
В миреФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала