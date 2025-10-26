https://ria.ru/20251026/ograblenie-2050718252.html
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2025
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ
Ограбление парижского музея Лувра стало вишенкой на торте накопившихся проблем президента Франции Эммануэля Макрона, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:37:00+03:00
2025-10-26T14:37:00+03:00
2025-10-26T14:37:00+03:00
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028944334_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_6d1c1b327ff201ce22370f9e716f426a.jpg
https://ria.ru/20251026/luvr-2050692214.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028944334_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_c47754304f65b71d98f8ee7d5d09be1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ
NYT: ограбление Лувра стало вишенкой на торте накопившихся проблем Макрона