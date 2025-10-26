Рейтинг@Mail.ru
На Украине уклониста мобилизовали 16 сотрудников военкомата и полицейских
14:43 26.10.2025
На Украине уклониста мобилизовали 16 сотрудников военкомата и полицейских
На Украине уклониста мобилизовали 16 сотрудников военкомата и полицейских - РИА Новости, 26.10.2025
На Украине уклониста мобилизовали 16 сотрудников военкомата и полицейских
Шестнадцать сотрудников военкомата и полицейских потребовалось для принудительной мобилизации не желающего воевать украинца в Одессе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.10.2025
2025
Новости
в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
На Украине уклониста мобилизовали 16 сотрудников военкомата и полицейских

В Одессе 16 сотрудников военкомата и полицейских силой мобилизовали уклониста

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шестнадцать сотрудников военкомата и полицейских потребовалось для принудительной мобилизации не желающего воевать украинца в Одессе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Одессе установлен рекорд по количеству "людоловов" на одного "ухилянта". Целых 16 ТЦКшников (сотрудников ТЦК - территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и полицейских понадобилось для того, чтобы "бусифицировать" одного гражданина Украины, не желающего умирать за нацистов", - сказал собеседник агентства.
Видео принудительной мобилизации публикуют местные Telegram-каналы, добавил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в армии, а насильственные действия военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Украинские военнослужащие
В Киеве заявили, что без силовой мобилизации невозможно пополнить ряды ВСУ
24 октября, 20:57
 
