На Украине уклониста мобилизовали 16 сотрудников военкомата и полицейских

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шестнадцать сотрудников военкомата и полицейских потребовалось для принудительной мобилизации не желающего воевать украинца в Одессе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в армии, а насильственные действия военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.