На Украине уклониста мобилизовали 16 сотрудников военкомата и полицейских

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шестнадцать сотрудников военкомата и полицейских потребовалось для принудительной мобилизации не желающего воевать украинца в Одессе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Одессе
установлен рекорд по количеству "людоловов" на одного "ухилянта". Целых 16 ТЦКшников (сотрудников ТЦК - территориального центра комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) и полицейских понадобилось для того, чтобы "бусифицировать" одного гражданина Украины, не желающего умирать за нацистов", - сказал собеседник агентства.
Видео принудительной мобилизации публикуют местные Telegram-каналы, добавил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в армии, а насильственные действия военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.