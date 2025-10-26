Трофейную бронетехнику якутских бойцов доставили в город Якутск из зоны СВО

ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Трофейную бронетехнику, захваченную якутскими бойцами, доставили в город Якутск из зоны СВО, выставка будет проходить в историческом парке "Россия – Моя история", сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"В Якутск прибыла трофейная бронетехника, захваченная нашими бойцами в ходе специальной военной операции. Четыре бронетранспортёра и одна боевая машина пехоты, произведённые в странах, поддерживающих киевский режим, доставлены на якутскую землю. Эти машины – немые свидетели борьбы, в которой, как и во времена Великой Отечественной войны, решается судьба России и всего мира", - отметил Николаев.

По словам главы региона, на корпусах – следы огня и копоти.

"Они захвачены нашими солдатами, наследниками победителей фашистов. Якутяне вместе со всей страной продолжают дело своих предков – проявляют мужество, стойкость и верность присяге, защищая честь и независимость Родины", - сказал Николаев.

Он поблагодарил руководство Восточного военного округа за содействие в организации выставки.