Трофейную бронетехнику якутских бойцов доставили в город Якутск из зоны СВО
Республика Саха (Якутия)
 
11:53 26.10.2025
Трофейную бронетехнику якутских бойцов доставили в город Якутск из зоны СВО
Трофейную бронетехнику якутских бойцов доставили в город Якутск из зоны СВО - РИА Новости, 26.10.2025
Трофейную бронетехнику якутских бойцов доставили в город Якутск из зоны СВО
Трофейную бронетехнику, захваченную якутскими бойцами, доставили в город Якутск из зоны СВО, выставка будет проходить в историческом парке "Россия – Моя... РИА Новости, 26.10.2025
республика саха (якутия)
якутск
россия
айсен николаев
якутск
россия
якутск, россия, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Айсен Николаев
Трофейную бронетехнику якутских бойцов доставили в город Якутск из зоны СВО

Николаев: трофейную бронетехнику якутских бойцов доставили в Якутск из зоны СВО

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Панорама города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Трофейную бронетехнику, захваченную якутскими бойцами, доставили в город Якутск из зоны СВО, выставка будет проходить в историческом парке "Россия – Моя история", сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
"В Якутск прибыла трофейная бронетехника, захваченная нашими бойцами в ходе специальной военной операции. Четыре бронетранспортёра и одна боевая машина пехоты, произведённые в странах, поддерживающих киевский режим, доставлены на якутскую землю. Эти машины – немые свидетели борьбы, в которой, как и во времена Великой Отечественной войны, решается судьба России и всего мира", - отметил Николаев.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Якутии приняли поправки в конституцию республики
22 октября, 08:08
По словам главы региона, на корпусах – следы огня и копоти.
"Они захвачены нашими солдатами, наследниками победителей фашистов. Якутяне вместе со всей страной продолжают дело своих предков – проявляют мужество, стойкость и верность присяге, защищая честь и независимость Родины", - сказал Николаев.
Он поблагодарил руководство Восточного военного округа за содействие в организации выставки.
"Выставка трофейной техники будет проходить в историческом парке "Россия – Моя история"… Здесь, на якутской земле, история продолжает звучать – в сердцах, в поступках и в вере людей, для которых Россия навсегда остаётся символом Правды и Победы", - добавил глава республики.
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Основной закон Якутии приведен в соответствие с законодательством России
22 октября, 16:37
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРоссияАйсен Николаев
 
 
