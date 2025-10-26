В России уважают независимый курс Белграда, заявил Нарышкин

БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. В России ценят и уважают независимый курс, которого придерживается официальный Белград под огромным давлением Брюсселя, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
Учредительное заседание отделения РИО в Сербии во главе с бывшим сербским вице-премьером Александром Вулиным, в присутствии сопредседателя РИО замминистра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского, посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, вице-премьера и главы МВД Сербии Ивицы Дачича, патриарха Сербского Порфирия, членов правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины и других официальных лиц собрало в воскресенье полный конференц-зал на более чем тысячу мест.
"Не секрет, что сегодня на республику Сербия оказывается невероятно мощное давление Брюсселя. Правда и то, что сербский народ по-прежнему остается близким нам по духу. У нас в России это очень ценят и уважают, и уважают независимый курс, которого придерживаются в Белграде. Наше стратегическое партнерство взаимовыгодно, оно продолжает приносить плоды обеим странам", - заявил директор СВР и председатель РИО в видеообращении к собравшимся.
Вулин в июне был избран председателем совета отделения РИО в Сербии. Директор СВР России и председатель РИО Нарышкин сообщил ранее, что отделение общества должно открыться в Белграде, а также в семи регионах РФ.