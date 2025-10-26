В России уважают независимый курс Белграда, заявил Нарышкин

БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. В России ценят и уважают независимый курс, которого придерживается официальный Белград под огромным давлением Брюсселя, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.