В Малайзии открылся саммит лидеров стран АСЕАН
04:09 26.10.2025 (обновлено: 11:17 26.10.2025)
В Малайзии открылся саммит лидеров стран АСЕАН
Саммит лидеров стран АСЕАН официально открылся в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2025
в мире
сша
китай
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
луис инасиу лула да силва
марк карни
оон
2025
в мире, сша, китай, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), луис инасиу лула да силва, марк карни, оон
В мире, США, Китай, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Луис Инасиу Лула да Силва, Марк Карни, ООН
Церемония открытия 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, Малайзия. 26 октября 2025
Церемония открытия 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, Малайзия. 26 октября 2025
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. Саммит лидеров стран АСЕАН официально открылся в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает корреспондент РИА Новости.
"2025 год – год, который требует от нас большего. Мир кажется неспокойным, старый порядок больше не актуален, новый еще не определен. Во всех регионах мы видим растущую конфронтацию и растущую неопределенность. Эти неблагоприятные факторы испытывают не только наши экономики, но и нашу коллективную решимость сохранять веру в сотрудничество, верить в то, что взаимопонимание и диалог все еще могут преобладать в эпоху разобщенности. И все же, среди этих испытаний, которые переживает АСЕАН, наша сила заключается не в конформизме, а в убеждении, что уважение и разум по-прежнему связывают нас", - заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
На церемонии кроме лидеров АСЕАН также присутствовали почетные гости саммита: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Канады Марк Карни, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса и другие.
Ожидается, что главными темами дня станут долгожданное вступление Восточного Тимора в Ассоциацию в качестве одиннадцатой страны-члена, подписание совместной "мирной" декларации Таиланда и Камбоджи на фоне продолжительного пограничного конфликта, борьба с трансграничной преступностью, прежде всего с мошенническими колл-центрами, действующими в регионе, и ситуация в Мьянме, где на фоне продолжающегося гражданского конфликта в конце 2025 – начале 2026 года должны пройти первые выборы после почти шести лет правления военных правительств.
Также на встрече лидеров стран региона и саммитах АСЕАН и диалоговых партнеров будет обсуждаться традиционная для АСЕАН тема территориальных споров между несколькими странами блока и КНР в Южно-Китайском море (ЮКМ), прогресс на пути к скорейшему подписанию Кодекса поведения в ЮКМ, текст которого обсуждается странами блока и Китаем около десяти лет, зеленая повестка и выполнение странами региона целей устойчивого развития.
Вопросы, связанные с таможенными тарифами США, также могли бы стать одной из важнейших тем саммита, однако страны АСЕАН договорились о том, что переговоры о тарифах следует вести в двустороннем формате между представителями каждой страны и США, так как двустороннему формату отдает предпочтение президент США Дональд Трамп, и потому совместной декларации лидеров стран блока по американским тарифам на саммите принято не будет.
В миреСШАКитайМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Луис Инасиу Лула да СилваМарк КарниООН
 
 
