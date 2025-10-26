Рейтинг@Mail.ru
13:34 26.10.2025 (обновлено: 15:30 26.10.2025)
Жители Львова четвертые сутки остаются без воды из-за аварии
в мире
львов
украина
в мире, львов, украина
В мире, Львов, Украина
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Жители Львова четвертые сутки остаются без воды из-за аварии на водоканале, передает УНИАН.
"Во Львове произошла самая масштабная за многие годы авария на водоканале, из-за которой около 50 тысяч горожан остаются без воды уже четвертый день", — сообщило агентство в Telegram-канале УНИАН.
Местным жителям приходится стоять в огромных очередях за водой.
По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, для замены труб нужно десять миллиардов гривен, таких денег у города нет. Коммунальные службы заявляют, что после устранения одного повреждения возникают проблемы на других участках.
