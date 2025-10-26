https://ria.ru/20251026/lokkhart--2050637445.html
Умерла актриса Джун Локхарт
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Актриса Джун Локхарт скончалась в возрасте 100 лет, сообщил журнал People
.
"Актриса умерла в четверг, 23 октября... в Санта-Монике", - говорится в сообщении издания.
По данным журнала, актриса умерла своей смертью. Во время кончины Локхарт рядом с ней находились ее дочь и внучка.
Локхарт родилась в 1925 году в Нью-Йорке
, в актерской семье. Актриса получила известность по роли Рут Мартин в американском сериале "Лэсси", рассказывающем о приключениях колли по кличке Лэсси и ее спутников. Также Локхарт сыграла Люсиль Бэлэрд в фильме "Встреть меня в Сент-Луисе".