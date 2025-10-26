Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Джун Локхарт - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 26.10.2025 (обновлено: 10:55 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/lokkhart--2050637445.html
Умерла актриса Джун Локхарт
Умерла актриса Джун Локхарт - РИА Новости, 26.10.2025
Умерла актриса Джун Локхарт
Актриса Джун Локхарт скончалась в возрасте 100 лет, сообщил журнал People. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T02:34:00+03:00
2025-10-26T10:55:00+03:00
нью-йорк (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050659527_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a34d52d10bc8bc1407ee29ce0336e058.jpg
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050659527_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a60952e07bdac8902b02e81fa05f8e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), в мире
Нью-Йорк (город), В мире
Умерла актриса Джун Локхарт

Актриса Джун Локхарт умерла в возрасте ста лет

© Getty Images / Michael TranАктриса Джун Локхарт
Актриса Джун Локхарт - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / Michael Tran
Актриса Джун Локхарт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Актриса Джун Локхарт скончалась в возрасте 100 лет, сообщил журнал People.
"Актриса умерла в четверг, 23 октября... в Санта-Монике", - говорится в сообщении издания.
© Getty Images / De Carvalho CollectionДжун Локхарт
Джун Локхарт - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / De Carvalho Collection
Джун Локхарт
По данным журнала, актриса умерла своей смертью. Во время кончины Локхарт рядом с ней находились ее дочь и внучка.
Локхарт родилась в 1925 году в Нью-Йорке, в актерской семье. Актриса получила известность по роли Рут Мартин в американском сериале "Лэсси", рассказывающем о приключениях колли по кличке Лэсси и ее спутников. Также Локхарт сыграла Люсиль Бэлэрд в фильме "Встреть меня в Сент-Луисе".
 
Нью-Йорк (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала