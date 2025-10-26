Лавров высказался об урегулировании конфликта на Украине и контактах с США

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью венгерскому YouТube-каналу "Ультраханг". Глава российской дипломатии рассказал о путях урегулирования ситуации на Украине, возможности встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и попытках киевского режима выиграть время. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Урегулирование конфликта

« "Ключом к пониманию, как эффективно действовать в этой ситуации (урегулирование конфликта на Украине. — Прим. ред.), должно быть устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков, которые сейчас сидят в Киеве", — указал глава МИД.

Он напомнил, что главной заботой тех, кто называет себя поборниками демократии, должны быть люди. Но вместо этого Запад обвиняет Россию во "вторжении" на Украину и нарушении Будапештского меморандума.

« "Прежде всего, мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее. И это затем было закреплено в конституции страны", — напомнил Лавров.

Он отметил, что Москва признает именно такую Украину, но она сильно отличается от существующей сейчас страны, управляемой откровенно нацистским режимом. Лавров подчеркнул, что Москва, вопреки заявлениям Запада о праве Украины вступить в НАТО , видит ситуацию иначе.

« "Когда мы признаем страну, это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению", — заключил российский министр.

Лавров добавил, что Москва, несомненно, признает независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав России, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева

Министр подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.

Вопрос территорий

Запорожья. Также он ответил на вопрос, содержат ли российские условия для переговоров по Украине гибкость, например, в вопросе о территориях — в частности, по землям Донбасса , которые еще находятся под контролем ВСУ , а также Херсона

« "Это все обсуждается в самых разных форматах. Президент России Владимир Путин регулярно затрагивал этот вопрос в ответах на вопросы журналистов, а также при встречах с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и всеми теми, кто заинтересован лучше понять позицию России. У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их интересует", — сказал Лавров.

Он отметил, что у всех сторон всегда есть возможность приехать и обсудить эти вопросы.

При этом министр подчеркнул, что речь идет об исторически русских землях.

"Новые территории, которые вы упомянули, на самом деле не "новые" территории, а исторические русские земли. Да, после распада Советского Союза они оказались внутри бывшей Украинской ССР", — пояснил министр.

Возможная встреча Путина и Трампа

« "Инициатива (провести встречу лидеров. — Прим. ред.) есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп <...> в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что все зависит от инициатора", — заявил Лавров.

Он напомнил, что после его переговоров с госсекретарем Марко Рубио Госдеп США выпустил сообщение, в котором назвал состоявшийся звонок хорошим и продуктивным.

"Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды", — пояснил российский министр.

Лавров уточнил, что после этого разговора не поднимался вопрос новых переговоров и встреч. Российская сторона также не выступала с предложениями, потому что инициатива изначально исходила от США . Но Москва готова двигаться дальше в темпе, комфортном для Вашингтона , уточнил глава МИД.

Министр также указал, что американский лидер неоднократно положительно высказывался о встрече с Путиным на Аляске

"Он отметил, что осталось уточнить несколько деталей, но это можно сделать легко. Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны", — сказал глава МИД России.

Кроме того, Лавров сообщил, что Путин на саммите на Аляске подтвердил готовность работать для урегулирования на Украине с опорой на предложенную США концепцию.

Прекращение огня

« "Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они (киевский режим. — Прим. ред.) просто хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя", — объяснил Лавров.

Он также отметил, что нечестно спрашивать, когда Россия остановит военные действия на Украине. Лавров указал, что честным будет потребовать от Киева восстановить языковые права и права всех нацменьшинств, гарантированные украинской конституцией.

Министр отметил, что армия, помимо прочего, создает буферную зону. Москва была вынуждена пойти на этот шаг, так как украинские военные обстреливают территории российских регионов, которые никогда не были спорными, — например, Брянскую , Белгородскую и Курскую области

При этом министр напомнил, что после российско-американского саммита на Аляске Трамп прямо высказался в поддержку долгосрочного урегулирования на Украине.

"Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит — это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят, не едят и стараются "выкрутить руки" этой администрации", — сказал глава МИД.