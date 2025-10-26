Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил слова Трампа о "особенно важном" вопросе по Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050773388.html
Лавров оценил слова Трампа о "особенно важном" вопросе по Украине
Лавров оценил слова Трампа о "особенно важном" вопросе по Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Лавров оценил слова Трампа о "особенно важном" вопросе по Украине
Российская сторона согласна с лидером США Дональдом Трампом, который заявил после саммита на Аляске о вполне решаемом "особенно важном" вопросе в украинском... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:46:00+03:00
2025-10-26T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_2782f87ae53759f3ee4a14a6227ae0fc.jpg
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036264781.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_96d879bbbf1f44c5a04098f9dd13163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров оценил слова Трампа о "особенно важном" вопросе по Украине

Лавров: Россия согласна с Трампом, что вопрос урегулирования на Украине решаем

© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона согласна с лидером США Дональдом Трампом, который заявил после саммита на Аляске о вполне решаемом "особенно важном" вопросе в украинском урегулировании, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью YouTube-каналу "Ультраханг" министр указал, что американский лидер неоднократно положительно высказывался о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.
"Он отметил, что осталось уточнить несколько деталей, но это можно сделать легко. Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны", - сказал глава МИД России.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине
19 августа, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала