Лавров оценил слова Трампа о "особенно важном" вопросе по Украине

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона согласна с лидером США Дональдом Трампом, который заявил после саммита на Аляске о вполне решаемом "особенно важном" вопросе в украинском урегулировании, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Он отметил, что осталось уточнить несколько деталей, но это можно сделать легко. Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны", - сказал глава МИД России.