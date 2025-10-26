https://ria.ru/20251026/lavrov-2050773388.html
Лавров оценил слова Трампа о "особенно важном" вопросе по Украине
2025-10-26T19:46:00+03:00
2025-10-26T19:46:00+03:00
2025-10-26T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
аляска
россия
сша
аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона согласна с лидером США Дональдом Трампом, который заявил после саммита на Аляске о вполне решаемом "особенно важном" вопросе в украинском урегулировании, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью YouTube-каналу "Ультраханг
" министр указал, что американский лидер неоднократно положительно высказывался о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным
на Аляске
.
"Он отметил, что осталось уточнить несколько деталей, но это можно сделать легко. Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны", - сказал глава МИД России.
Президенты России
и США
в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.