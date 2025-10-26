Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал ключ к пониманию кризиса на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 26.10.2025
Лавров назвал ключ к пониманию кризиса на Украине
Лавров назвал ключ к пониманию кризиса на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Лавров назвал ключ к пониманию кризиса на Украине
Ключом к пониманию на Украине должно быть устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо киевских политиков, заявил глава МИД РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
нато
РИА Новости
Новости
украина, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Лавров назвал ключ к пониманию кризиса на Украине

Лавров: ключом к пониманию на Украине должно быть устранение первопричин кризиса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ключом к пониманию на Украине должно быть устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо киевских политиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ключом к пониманию, как эффективно действовать в этой ситуации, должно быть устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков, которые сейчас сидят в Киеве", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Ультраханг".
Главной заботой тех, кто называет себя поборниками демократии, должны быть люди, отметил он.
"Вместо этого нас обвиняют в разных нарушениях: в том, что мы "вторглись в суверенное государство", нарушили его независимость, нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Прежде всего, мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее. И это затем было закреплено в конституции страны", - напомнил Лавров.
"Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. И когда люди втягивают ее в НАТО и говорят, что она имеет право вступать в любые союзы, мы видим ситуацию иначе. Когда мы признаем страну, это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению", - заключил российский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров прокомментировал призывы к прекращению огня на Украине
19:39
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
