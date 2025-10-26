Лавров назвал ключ к пониманию кризиса на Украине

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ключом к пониманию на Украине должно быть устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо киевских политиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ключом к пониманию, как эффективно действовать в этой ситуации, должно быть устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков, которые сейчас сидят в Киеве", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Ультраханг".
Главной заботой тех, кто называет себя поборниками демократии, должны быть люди, отметил он.
"Вместо этого нас обвиняют в разных нарушениях: в том, что мы "вторглись в суверенное государство", нарушили его независимость, нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Прежде всего, мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее. И это затем было закреплено в конституции страны", - напомнил Лавров.
"Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. И когда люди втягивают ее в НАТО и говорят, что она имеет право вступать в любые союзы, мы видим ситуацию иначе. Когда мы признаем страну, это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению", - заключил российский министр.