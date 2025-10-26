https://ria.ru/20251026/lavrov-2050772683.html
Россия не считает, что нарушает Будапештский меморандум, заявил Лавров
в мире
украина
россия
сергей лавров
обсе
украина
россия
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не считаем, что каким-либо образом нарушаем этот документ, который в свое время сыграл очень важную роль", - сказал он в интервью венгерскому Youtube-каналу
"Ультраханг".
Как подчеркнул министр, те, кто говорят, что новая встреча по Украине
в Будапеште
вызовет плохие ассоциации из-за меморандума 1994 года, подписанного там же, не читали этот документ.
"Люди, которые так говорят, никогда не читали Будапештского меморандума. Там говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные державы дают неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии гласят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных держав, которые являются участницами Договора о нераспространении ядерного оружия", - отметил он.
При этом Лавров
напомнил, что параллельно с Будапештским меморандумом те же стороны подписали декларацию, где были прописаны их обязательства соблюдать принципы ОБСЕ
, включая права национальных меньшинств, демократию, свободу слова.
"Все эти обязательства, которые были отражены в документах ОБСЕ и подтверждены в рамках принятия Будапештского меморандума, были грубо нарушены киевским режимом", - подчеркнул министр.