Россия не считает, что нарушает Будапештский меморандум, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2025
19:42 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050772683.html
Россия не считает, что нарушает Будапештский меморандум, заявил Лавров
Россия не считает, что нарушает Будапештский меморандум, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2025
Россия не считает, что нарушает Будапештский меморандум, заявил Лавров
Российская сторона не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.10.2025
в мире, украина, россия, сергей лавров, обсе
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ
Россия не считает, что нарушает Будапештский меморандум, заявил Лавров

Лавров: Россия не считает, что нарушает Будапештский меморандум

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не считаем, что каким-либо образом нарушаем этот документ, который в свое время сыграл очень важную роль", - сказал он в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал призывы к прекращению огня на Украине
19:39
19:39
Как подчеркнул министр, те, кто говорят, что новая встреча по Украине в Будапеште вызовет плохие ассоциации из-за меморандума 1994 года, подписанного там же, не читали этот документ.
"Люди, которые так говорят, никогда не читали Будапештского меморандума. Там говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные державы дают неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии гласят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных держав, которые являются участницами Договора о нераспространении ядерного оружия", - отметил он.
При этом Лавров напомнил, что параллельно с Будапештским меморандумом те же стороны подписали декларацию, где были прописаны их обязательства соблюдать принципы ОБСЕ, включая права национальных меньшинств, демократию, свободу слова.
"Все эти обязательства, которые были отражены в документах ОБСЕ и подтверждены в рамках принятия Будапештского меморандума, были грубо нарушены киевским режимом", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть
19:34
19:34
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровОБСЕ
 
 
