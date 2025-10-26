Лавров: Россия не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии США по Украине

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии по поводу украинского урегулирования в руководстве США, на которое давят из Европы и из Киева, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью YouTube-каналу "Ультраханг" у министра спросили, почему он не контактирует с госсекретарем США Марко Рубио чаще насчет украинского урегулирования. Лавров указал, что Рубио на встрече в сентябре заявил о продолжении рассмотрения Штатами совместной работы на основе договоренностей саммита на Аляске.
"С дипломатической точки зрения мы не хотим вмешиваться в их внутренние обсуждения и создавать какие-либо неудобства для США, которые находятся под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских "ястребов", Владимира Зеленского и других, кто не хочет никакого американо-российского взаимодействия ни по какому направлению", - сказал российский министр.
Он подчеркнул, что и так достаточно людей, навязывающих себя американским политикам и пытающихся подорвать прогресс по урегулированию.