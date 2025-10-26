Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии США по Украине
19:42 26.10.2025 (обновлено: 19:52 26.10.2025)
Лавров: Россия не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии США по Украине
в мире
сша
европа
киев
сергей лавров
марко рубио
владимир зеленский
в мире, сша, европа, киев, сергей лавров, марко рубио, владимир зеленский
В мире, США, Европа, Киев, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Зеленский

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская сторона не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии по поводу украинского урегулирования в руководстве США, на которое давят из Европы и из Киева, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью YouTube-каналу "Ультраханг" у министра спросили, почему он не контактирует с госсекретарем США Марко Рубио чаще насчет украинского урегулирования. Лавров указал, что Рубио на встрече в сентябре заявил о продолжении рассмотрения Штатами совместной работы на основе договоренностей саммита на Аляске.
"С дипломатической точки зрения мы не хотим вмешиваться в их внутренние обсуждения и создавать какие-либо неудобства для США, которые находятся под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских "ястребов", Владимира Зеленского и других, кто не хочет никакого американо-российского взаимодействия ни по какому направлению", - сказал российский министр.
Он подчеркнул, что и так достаточно людей, навязывающих себя американским политикам и пытающихся подорвать прогресс по урегулированию.
Лавров прокомментировал призывы к прекращению огня на Украине
