Лавров прокомментировал призывы к прекращению огня на Украине
Лавров прокомментировал призывы к прекращению огня на Украине
Призывы к прекращению огня на Украине, звучащие сейчас, — это очевидная попытка выиграть время в логике Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:39:00+03:00
2025-10-26T19:39:00+03:00
2025-10-26T19:52:00+03:00
Лавров прокомментировал призывы к прекращению огня на Украине
Лавров назвал призывы прекратить огонь на Украине попыткой выиграть время