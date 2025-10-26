Рейтинг@Mail.ru
19:35 26.10.2025 (обновлено: 19:37 26.10.2025)
Лавров рассказал, поднимался ли вопрос новых переговоров с США
Лавров рассказал, поднимался ли вопрос новых переговоров с США
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что вопрос новых переговоров и встреч не поднимался с госсекретарем США Марко Рубио после последнего телефонного... РИА Новости, 26.10.2025
Лавров рассказал, поднимался ли вопрос новых переговоров с США

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что вопрос новых переговоров и встреч не поднимался с госсекретарем США Марко Рубио после последнего телефонного разговора с ним.
Руководители внешнеполитических ведомств стран поговорили по телефону 20 октября, о чем сообщили в МИД РФ.
"После разговора с Марко Рубио о том, как двигаться дальше по итогам встречи на Аляске, он не упоминал о новых встречах или переговорах, и я сам этот вопрос не поднимал, поскольку инициатива исходила от США. Мы готовы двигаться дальше в том темпе, который для американцев будет комфортен", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Ультраханг".
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 16:10
 
