В Курской области объявили авиационную опасность
Авиационная воздушная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T11:34:00+03:00
курская область
