Артиллеристы "Центра" нанесли групповой удар по ВСУ под Красноармейском
26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 26.10.2025 (обновлено: 09:05 26.10.2025)
Артиллеристы "Центра" нанесли групповой удар по ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы "Центра" нанесли групповой удар по ВСУ под Красноармейском
Российские артиллеристы атаковали украинские подразделения под Красноармейском, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.10.2025
Артиллеристы "Центра" нанесли групповой удар по ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Российские артиллеристы атаковали украинские подразделения под Красноармейском, сообщило Минобороны.
"Расчеты РСЗО "Град" гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли групповой удар по живой силе формирований ВСУ на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой Центр - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР
Вчера, 10:00
По его данным, непродолжительная боевая работа дезориентировала подразделения противника и позволила уничтожить передовую сеть оборонительных укреплений на подступах к Красноармейску.

Этот город — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

По последним данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действия группировки "Центр".
Специальная военная операция на Украине
 
 
