ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Российские артиллеристы атаковали украинские подразделения под Красноармейском, сообщило Минобороны.
"Расчеты РСЗО "Град" гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли групповой удар по живой силе формирований ВСУ на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.
По его данным, непродолжительная боевая работа дезориентировала подразделения противника и позволила уничтожить передовую сеть оборонительных укреплений на подступах к Красноармейску.
Этот город — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
По последним данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действия группировки "Центр".
22 июня 2022, 17:18